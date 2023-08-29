В ООН заявили, что мир стал как никогда близок к ядерной катастрофе

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Мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши.

"Мы не можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения", – подчеркнул он во время выступления на заседании, которое посвятили Международному дню против ядерных испытаний.

По его информации, военные расходы в 2022 году составили рекордные 2,2 триллиона долларов. Кереши уточнил, что существует множество свидетельств того, что запасы ядерных вооружений и потенциалы растут, это противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

Глава сессии напомнил, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это ключевой элемент международной структуры разоружения.

В феврале российская делегация в ООН отметила, что Франция, США и Великобритания через поставки вооружения, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают все условия для "прямого вооруженного столкновения ядерных держав".

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика стран Запада на тотальное сдерживание России несет риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав.

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