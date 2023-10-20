Песков заявил о выравнивании положения России и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ

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Отзыв Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) выравнивает положение России и США в этой сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", – сказал он.

Ранее аналогичное мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что отзывом ратификации ДВЗЯИ Россия лишь "отзеркаливает" США.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил, что Россия 23 года ждала, что США ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого.

Проект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

18 октября закон был принят Госдумой в третьем, заключительном чтении. В тот же день США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие.



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