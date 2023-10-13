Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесен в Госдуму

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Законопроект об отзыве ратификации Договора и моратория по проведению ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесли в Госдуму. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение 17 октября", – передает слова депутата ТАСС.

Ранее Слуцкий рассказал, что Госдума 19 октября окончательно примет решение по законопроекту об отзыве ратификации ДВЗЯИ. При этом он отметил, что соавторами выступят все 450 депутатов. Кроме того, лидер ЛДПР подчеркнул, что Россия не выходит из ДВЗЯИ, а лишь отзывает ратификационную грамоту по договору, предупредив об этом ООН.

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