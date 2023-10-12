Слуцкий заявил, что РФ отзывает ратификацию, а не выходит из ДВЗЯИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Россия не выходит из Договора и моратория по проведению ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, российская сторона приняла решение только об отзыве ратификационной грамоты по договору, предупредив об этом ООН.

При этом он подчеркнул, что комитет Госдумы по международным делам уже подготовил законопроект, его должны рассмотреть на следующей неделе. Слуцкий отметил, что соавторами выступят все 450 депутатов.

Госдума 19 октября окончательно примет решение по законопроекту об отзыве ратификации ДВЗЯИ, заключил депутат.

В свою очередь, Госдума может рассмотреть этот законопроект в первом чтении уже 17 октября.

"Профильный комитет Госдумы по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября", – сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Ранее совет Госдумы поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О возможности рассмотреть отзыв ратификации договора заявлял председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная инициатива соответствует национальным интересам России. Он пояснил, что новые решения необходимы на фоне развязанной против РФ войны со стороны США и ЕС.

До этого Владимир Путин сообщил, что РФ может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали, хоть и подписали.

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов