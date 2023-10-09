Совет ГД поручил проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ к 18 октября

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Совет Госдумы поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте Думы.

О возможности рассмотреть отзыв ратификации договора ранее заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная инициатива соответствует национальным интересам России. Он пояснил, что новые решения необходимы на фоне развязанной против РФ войны со стороны США и ЕС.

"Совет Госдумы в понедельник, 9 октября, принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней (до Совета Думы в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами", – говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя инициативу Володина, заявил, что возможный выход России из договора не говорит о ее желании проводить ядерные испытания.

