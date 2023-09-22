В МИД заявили, что Россия привержена мораторию на ядерные испытания

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Россия привержена мораторию на ядерные испытания и будет следовать ему, пока и другие страны его соблюдают. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Он напомнил, что российская сторона объявила о добровольном моратории еще в начале 1990-х годов. По словам Вершинина, РФ до сих пор следует ему и будет дальше это делать. Однако замглавы МИД России добавил, что остальные ядерные государства должны тоже соблюдать мораторий.

ДВЗЯИ утвердили Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Этот договор запрещает создание испытательных взрывов ядерных зарядов. Тем не менее договор еще не имеет правовой силы, так как его не утвердили США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Он добавил, что применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс сообщила, что американская сторона призывает все государства, у которых есть ядерные вооружения, объявить мораторий на их испытание.

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