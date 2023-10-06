В Госдуме обсудят выход из договора о запрете ядерных испытаний

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Совет Государственной думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", – заявил Володин.

По словам председателя ГД, в мире изменилась ситуация – Вашингтон и Брюссель развязали против Российской Федерации войну. В связи с этим необходимы новые решения.

Также Володин напомнил слова Владимира Путина, сказанные в ходе Валдайского форума о том, что в РФ успешно провели испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", оснащенной двигательной ядерной установкой, а также завершили работу на сверхтяжелой ракетой "Сармат". Володин сказал о важности обеспечения безопасности России.

Накануне Путин заявил, что Российская Федерация может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, так как Соединенные Штаты Америки сами до сих пор его не ратифицировали, несмотря на подписание. Глава государства добавил, что теоретически отзыва ратификации достаточно для возобновления ядерные испытания.