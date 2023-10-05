Путин сообщил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник"

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Россия провела успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Об этом в ходе Валдайского форума сообщил Владимир Путин.

"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" – крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой", – рассказал президент РФ.

Также в ходе своего выступления глава государства сообщил, что на боевое дежурство ВС РФ в ближайшее время встанет стратегический ракетный комплекс "Сармат". По словам Путина, уже закончена работа над сверхтяжелой баллистической ракетой для данного комплекса, остались только бюрократические вопросы.

Ранее стало известно, что "Ростех" начал поставлять в ВС РФ новейшее 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Флокс". Оно способно стрелять как артиллерийскими снарядами, так и минами.

