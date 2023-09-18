Российский композитный дрон-камикадзе "БАС-80" испытают в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дроны-камикадзе со складными крыльями "БАС-80" были переданы военным для испытаний в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

Отмечается, что беспилотники были переданы группе "Царские волки". Им также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации.

По словам Дудорова, за счет использования композитных материалов – карбона и стеклопластика – "БАС-80" удалось сделать легким и компактным. Вес дрона составляет 1,7 килограмма, и он может помещаться в тубус для переноски оператором.

Запуск дрона проводится за счет стартового порохового заряда. Его полезная нагрузка – 500 граммов, однако ее можно увеличить до двух килограммов.

Испытания дрона-камикадзе проходят успешно, отметил Дудоров. В ходе них беспилотник подтвердил свои технические характеристики, а именно скорость полета до 130 километров в час, высоту полета до 200 метров и дальность до 30 километров.

Ранее сообщалось, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Бомбардировщики уже применили данные ракеты в ходе спецоперации на Украине.

До этого политолог Алексей Чадаев заявил, что России необходимо создавать систему защиты от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, системы противовоздушной обороны не рассчитаны на малоразмерные ударные дроны.

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