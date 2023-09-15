ВМФ России до конца года получит 12 кораблей – Шойгу

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Военно-морской флот России до конца текущего года получит 12 новых кораблей, в том числе подводных. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота.

"В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще двенадцать", – цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что на службу ВМФ поступят, в частности, фрегат "Адмирал Головко", подводная лодка "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск". Он также заметил, что за последние 10 лет флот России получил больше 50 новых кораблей.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшей перспективе безопасность государств будут обеспечивать вооружения, основанные на новых физических принципах. По его словам, в России это осознают и работают над созданием такого оружия.

