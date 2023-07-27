Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники

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Лидер КНДР Ким Чен Ын совместно с министром обороны России Сергеем Шойгу побывали на выставке вооружений, проходящей в Пхеньяне. Об этом со ссылкой северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщает ТАСС.

Отмечается, что на выставке северокорейский лидер продемонстрировал российскому министру новые беспилотники КНДР, которые по внешнему виду напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Кроме того, среди вооружений были представлены и другие новейшие образцы вооружений КНДР, а том числе межконтинентальные баллистические ракеты, танки и бронетехника.

Ким Чен Ын и Шойгу также обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия.

Военная делегация РФ во главе с министром обороны страны прибыла в КНДР 25 июля. Делегация из России приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Сообщалось, что во время встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от российского президента Владимира Путина, за которое лидер КНДР выразил благодарность.

В Северной Корее отметили, что данная встреча послужит дальнейшему углублению связей между Россией и КНДР.

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР