Шойгу в Пхеньяне встретился с Ким Чен Ыном и передал ему послание от Путина

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС/Вадим Савицкий

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает ТАСС.

В ЦТАК сообщили, что встреча послужит дальнейшему углублению связей между Россией и КНДР.

Во время встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от российского президента Владимира Путина. Лидер КНДР выразил благодарность за переданное послание, уточняет ЦТАК.

Кроме того, российский министр обороны и северокорейский лидер обменялись подарками.

Военная делегация РФ во главе с министром обороны страны прибыла в КНДР 25 июля. Делегация из России приняла участие в торжественных мероприятиях, которые были посвящены 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Кроме того, в Пхеньяне состоялись переговоры Шойгу и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама. Российский министр заявил, что переговоры укрепят взаимодействие стран по линии оборонных ведомств и заверил, что отношения КНДР и РФ продолжат развиваться и в других отраслях.

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР