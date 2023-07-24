КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря – СМИ

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Северная Корея в 14-й раз с начала 2023 года осуществила запуск баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

По данным агентства, всего было запущено две ракеты, обе направлялись в сторону Японского моря. Источники телеканала NHK в Токио тем временем предполагают, что ракеты могли упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В настоящее время информации о повреждениях или обломках не поступало. Японским сторожевым кораблям в случае обнаружения следов ракет рекомендовано к ним не приближаться.

В связи со случившимся японская сторона по линии своего посольства в Пекине выразила КНДР протест.

В середине июля ООН сообщала о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России. В МИД РФ эту информацию подтвердить не смогли. Позже в ведомстве заявили, что российский власти исследуют информацию о якобы падении ракеты.

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