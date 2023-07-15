РФ исследует информацию о якобы упавшей ракете КНДР в экономической зоне страны

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

МИД и Минобороны России исследуют данные о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, но на данный момент подтверждающих это сведений нет. Об этом сегодня заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

"Насколько мне известно, мои коллеги с минобороны продолжают это исследовать, но пока четких данных о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет", – уточнил он.

Главы МИД "Большой семерки" осудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты, который КНДР произвела в среду, 12 июля. В документе упоминается и о предыдущих запусках, осуществленных Пхеньяном 31 мая и 15 июня. Главы ведомств подчеркнули, что КНДР увеличивает свой "незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал" и масштабы дестабилизирующей деятельности.

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