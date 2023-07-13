КНДР вновь провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты – СМИ

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Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Уточняется, что это была ракета "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. По информации журналистов, ракета пролетела чуть более тысячи километров.

В ночь на 12 июля береговая охрана Японии сообщила, что с территории Северной Кореи был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Местным морским и воздушным судам порекомендовали держаться подальше от упавших обломков ракеты в случае их обнаружения.

После этого японские власти выразили протест КНДР в связи с проведенным запуском. По словам генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, действия Северной Кореи совершенно недопустимы, поскольку они угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества.