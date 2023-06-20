Байден на один год продлил санкции США в отношении КНДР

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Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Белый дом.

"Я продлеваю на один год действие режима национального чрезвычайного положения, который был введен исполнительным указом 13466 по отношению к Северной Корее", – сказано в документе.

Продленный режим предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании ряда указов президента, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые меры были, в частности, направлены на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Лидер США объяснил продление санкций "риском распространения оружейных расщепляющихся материалов на Корейском полуострове". Он также отметил действия и политику правительства Северной Кореи, которые, по мнению Байдена, представляют угрозу внешней политике, экономике и национальной безопасности Штатов.

15 июня КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан недалеко от Пхеньяна. На этом фоне протест Пхеньяну выразил Токио.

31 мая, по информации СМИ, КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя. Сообщалось, что после запуска в Сеуле сработала система воздушной тревоги. Кроме того, в столице Южной Кореи отправили жителям предупреждение о подготовке к эвакуации.

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