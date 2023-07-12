Власти Японии выразили протест КНДР в связи с ракетным пуском

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Японские власти выразили протест Северной Корее в связи с проведенным запуском, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, действия КНДР совершенно недопустимы, поскольку они угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества.

В Минобороны Японии добавили, что северокорейская ракета уже упала, однако точный район ее падения пока не приводится.

В ночь на 12 июля береговая охрана Японии сообщила, что с территории КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Местным морским и воздушным судам порекомендовали следить за дальнейшей информацией, а также держаться подальше от упавших обломков ракеты в случае их обнаружения.

До этого в КНДР заявили, что Соединенные Штаты своими "агрессивными" действиями, в том числе проведением учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.



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