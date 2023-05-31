КНДР признала неудачный запуск спутника на новой ракете-носителе

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Отправка военного разведывательного спутника КНДР прошла неудачно из-за проблемы на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя. Об этом со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщает РИА Новости.

По сообщению ЦТАК, в ночь 31 мая КНДР осуществила запуск военного разведывательного спутника "Манниген-1", однако на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя возникла проблема.

"Во время нормального полета новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" после отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море", – сообщили в агентстве.

Национальное агентство космического развития КНДР сообщило, что примет научно-технические меры для устранения дефектов и расследования произошедшего. Кроме того, в агентстве пообещали провести повторный запуск как можно скорее.

Ранее стало известно, что КНДР осуществила запуск предположительно космической ракеты-носителя в южном направлении. Вскоре после ее запуска в Сеуле сработала система воздушной тревоги.

Японская телекомпания NHK впоследствии заявила, что ракета пропала с радаров в ходе полета. На телеканале уточнили, что ракета не выходила в космическое пространство.