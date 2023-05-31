КНДР запустила "космическую ракету-носитель" – СМИ

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КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

"Северная Корея запускает снаряд, который она называет космической ракетой-носителем, в южном направлении", – указано в сообщении.

Сообщается, что после запуска в Сеуле сработала система воздушной тревоги. Кроме того, в столице Южной Кореи отправляют жителям предупреждение о подготовке к эвакуации.

В связи с запуском ракеты из Северной Кореи также будет собран Совет национальной безопасности Южной Кореи.

Ранее российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в КНДР разработали практически полную линейку баллистических и крылатых ракет. Он подчеркнул, что Северная Корея не планирует нападать на Соединенные Штаты, Японию или Южную Корею.