В КНДР разработали практически полную линейку баллистических и крылатых ракет – посол РФ

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Северная Корея разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет. Однако власти КНДР не планируют нападать на Соединенные Штаты, Японию или Южную Корею. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

Дипломат сообщил, что за последние десять лет северокорейский военно-промышленный комплекс смог добиться впечатляющих результатов.

Мацегора добавил, что разработка КНДР новых ракет и многочисленные их испытания являются следствием враждебной политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну.

Так, по его словам, у руководства Северной Кореи не было бы причин разрабатывать масштабные ракетно-ядерные программы, если бы со стороны США не нарастало военное, политическое и экономическое давление.

Посол подчеркнул, что в КНДР хотят, чтобы их просто оставили в покое. Тем не менее власти Северной Кореи не дадут себя в обиду, заключил Мацегора.

Ранее лидеры стран "Большой семерки" объявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До этого американский президент Джо Байден пригрозил властям Северной Кореи сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам.

Байден также уточнил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие в Южной Корее, однако предупредил, что полуостров будут навещать атомные субмарины США.