В КНДР заявили, что США хотят сделать из Южной Кореи свой ядерный аванпост

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Власти Соединенных Штатов ищут предлог для постоянного размещения своих атомных подлодок и прочих вооружений на Корейском полуострове, "попирая" режим ядерного нераспространения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В агентстве также заявили, что Вашингтон хочет сделать из Южной Кореи свой ядерный аванпост на Дальнем Востоке, чтобы в дальнейшем использовать его для реализации своей стратегии мирового господства. Подобные действия американских властей можно назвать большой ошибкой, отмечается в ЦТАК.

Ранее Джо Байден пригрозил властям Северной Кореи сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам.

Байден также уточнил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие в Южной Корее, однако предупредил, что полуостров будут навещать атомные субмарины США.

В ответ на это сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала американского лидера стариком без будущего, который не способен взять под свою ответственность вопросы безопасности и будущего Соединенных Штатов.

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