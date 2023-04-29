Сестра Ким Чен Ына назвала Джо Байдена стариком без будущего

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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала президента США Джо Байдена стариком без будущего. Таким образом она прокомментировала слова американского лидера о смене режима в Северной Корее. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

По ее мнению, подобные высказывания главы Белого дома можно принять за бессмысленные слова престарелого человека, не способного взять под свою ответственность вопросы безопасности и будущего Соединенных Штатов.

Ким Е Чжон также заявила, что слова американского президента можно воспринимать как угрожающую риторику.

Ранее Джо Байден пригрозил властям Северной Кореи сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам.

Байден также уточнил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие в Южной Корее, однако предупредил, что полуостров будут навещать атомные субмарины США.

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США