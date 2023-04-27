Байден пригрозил КНДР сменой режима в случае ядерной атаки по США или союзникам

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Американский президент Джо Байден пригрозил властям Северной Кореи сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова американского лидера.

Байден также уточнил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие в Южной Корее, однако он предупредил, что полуостров будут навещать атомные субмарины США.

По словам американского президента, Вашингтон и Сеул договорились сформировать ядерную консультативную группу, основной задачей которой станет разработка конкретных планов применения расширенной системы сдерживания.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит принимать необходимые меры против военных провокаций Вашингтона и Южной Кореи, которые "откровенно враждуют" с республикой.

Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков сообщил, что дальневосточным территориям РФ может угрожать опасность в случае эскалации, которая может произойти на Корейском полуострове.