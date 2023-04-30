В КНДР назвали визит президента Южной Кореи в США провокацией для разжигания ядерной войны

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Визит президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Вашингтон является провокацией ядерной войны и типичным проявлением враждебной политики против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что главной темой саммита Юн Сок Еля и американского президента Джо Байдена стало сдерживание КНДР. Что касается создания консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США и расширения размещения стратегических активов США на Корейском полуострове, то это делает ядерную войну против КНДР свершившимся фактом, говорится в сообщении агентства.

В ЦТАК также указали на то, что впервые публично Северную Корею назвали целью для ядерного нападения.

Визит Юн Сок Еля в США показывает, что КНДР должна стать еще сильнее и более тщательно подготовленной к ядерным военным махинациями США и Южной Кореи, заключили в телеграфном агентстве.

Ранее Джо Байден пригрозил властям Северной Кореи сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам.

Байден также уточнил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие в Южной Корее, однако предупредил, что полуостров будут навещать атомные субмарины США.

В ответ на это сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала американского лидера стариком без будущего, который не способен взять под свою ответственность вопросы безопасности и будущего Соединенных Штатов.

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США