Лидеры G7 заявили, что КНДР никогда не станет ядерной державой в рамках ДНЯО

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Лидеры стран "Большой семерки" объявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в документе, посвященном ядерному разоружению.

"Мы требуем от КНДР воздержаться от любых дестабилизирующих или провокационных действий, в том числе любые последующие ядерные испытания или же пуски с использованием технологий баллистических ракет", – цитирует РИА Новости.

Стороны отметили, что исполнение и сохранение санкций одновременно всеми государствами "является критическим". Добавляется, что это необходимо до тех пор, пока существует программа ядерных и ракетных разработок.

16 марта Северная Корея произвела учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Сообщается, что пуск ракеты стал прямым ответом КНДР на военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи.

После этого американский президент Джо Байден пригрозил властям Северной Кореи сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам. Байден также уточнил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие в Южной Корее, однако предупредил, что полуостров будут навещать атомные субмарины США.