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Ракета КНДР исчезла с радаров, могла взорваться или преждевременно упасть – СМИ
Фото: EPA/KCNA/ТАСС
Ракета КНДР, выпущенная ночью в среду, пропала с радаров во время полета. Об этом сообщает японская телекомпания NHK.
По данным источников телеканала, ракета пролетела над Желтым морем и пропала с радаров в ходе полета. На телеканале уточнили, что ракета не проходила в воздушном пространстве Японии.
Кроме того, уточняется, что запущенная КНДР ракета не выходила в космическое пространство.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заверил, что японской территории не было причинено ущерба.
"К настоящему времени данных об ущербе нет", – заявил он.
Сообщается, что военные Южной Кореи анализируют возможность взрыва ракеты в воздухе или ее падения.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск предположительно космической ракеты-носителя в южном направлении. Вскоре после ее запуска в Сеуле сработала система воздушной тревоги.
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