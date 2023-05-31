Ракета КНДР исчезла с радаров, могла взорваться или преждевременно упасть – СМИ

Фото: EPA/KCNA/ТАСС

Ракета КНДР, выпущенная ночью в среду, пропала с радаров во время полета. Об этом сообщает японская телекомпания NHK.

По данным источников телеканала, ракета пролетела над Желтым морем и пропала с радаров в ходе полета. На телеканале уточнили, что ракета не проходила в воздушном пространстве Японии.

Кроме того, уточняется, что запущенная КНДР ракета не выходила в космическое пространство.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заверил, что японской территории не было причинено ущерба.

"К настоящему времени данных об ущербе нет", – заявил он.

Сообщается, что военные Южной Кореи анализируют возможность взрыва ракеты в воздухе или ее падения.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск предположительно космической ракеты-носителя в южном направлении. Вскоре после ее запуска в Сеуле сработала система воздушной тревоги.