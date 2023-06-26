В КНДР заявили, что США толкает полуостров к ядерной войне

Фото: ТАСС/EPA/JUNG YEON-JE

США своими "агрессивными" действиями, в том числе проведением учений с Южной Кореей, толкает Корейский полуостров к ядерной войне. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР.

В исследовании отмечается, что США в этом году "настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям". Они, добавляется в документе, нарушают интересы и суверенитет республики, а опасность такого рода действий достигла уровня, который нельзя игнорировать.

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля в докладе обвинили в "низкопоклонстве перед Вашингтоном". По мнению КНДР, из-за него на южнокорейской территории постоянно проводились военные учения, которыми управляли Штаты. Их масштабы становились "все более безрассудными", заключили в сообщении.

20 июня лидер США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении КНДР. Принятые меры были, в частности, направлены на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

15 июня КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан недалеко от Пхеньяна. На этом фоне протест Пхеньяну выразил Токио.

В Японии решили собрать Совет нацбезопасности после запуска северокорейской ракеты