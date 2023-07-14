Подтверждения о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне РФ нет – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России на данный момент нет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что данные по ракете, запущенной Северной Кореей 13 июля, приводит ООН. По словам Захаровой, КНДР и РФ эту информацию не комментировали.

"Во-первых, на данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет. Во-вторых, обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?" – написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что это была ракета "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе.

Совет безопасности ООН провел 13 июля срочное заседание в связи с очередным запуском КНДР ракеты. Японские власти выразили протест КНДР.

По словам генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, действия Северной Кореи совершенно недопустимы, поскольку они угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества.



Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты