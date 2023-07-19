В Пентагоне заявили, что ракеты КНДР могут достигать территории США

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Баллистические ракеты, испытания которых проводит Северная Корея, могут достичь территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Джона Акуилино.

Тем не менее пока остается неясным, способны ли данные ракеты преодолеть такое расстояние в ядерном оснащении. Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки, добавил военный.

Вечером 18 июля КНДР в очередной раз произвела пуск баллистической ракеты.

До этого главы МИД "Большой семерки" осудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты, который КНДР произвела 12 июля.

Власти Японии, в свою очередь, выразили протест Северной Корее в связи с проведенным запуском баллистической ракеты. По словам генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, действия КНДР совершенно недопустимы, поскольку они угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества.