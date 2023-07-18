КНДР могла произвести пуск баллистической ракеты

Фото: ТАСС/Центральное информационное агентство Северной Кореи

КНДР, по предварительной информации, запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на береговую охрану Японии.

Ранее главы МИД G7 осудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, произведенный 12 июля. К заявлению, в частности, присоединились Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и США.

В заявлении также напомнили и о прошлых запусках КНДР 31 мая и 15 июня. По мнению глав МИД "Большой семерки", Пхеньян увеличивает свой "незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал" и масштабы дестабилизирующей деятельности.



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