РФ работает над оружием на новых физических принципах – Путин

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Оружие на новых физических принципах призвано обеспечить безопасность государств в ближайшей перспективе. В России это осознают, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", – цитирует его ТАСС.

Подобное оружие предполагает задействование новых или ранее не применявшихся технологий и принципов. К нему относятся лазерное, инфразвуковое и радиочастотное оружие.

До этого вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Вооруженные силы РФ используют лазерное оружие нового поколения в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Он также отметил, что уже имеющиеся комплексы "Пересвет" могут ослеплять системы противника, в то время как новое и более мощное оружие использует тактику теплового поражения.

Борисов подчеркнул, что подобные лазеры необходимы, чтобы не тратить дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений. Президент подчеркнул, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду, которая делает бессмысленными попытки шантажа и давления. По его словам, Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал "на уровне необходимой достаточности".

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