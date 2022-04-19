ВС РФ внедрят новые способы ведения боевых действий – Шойгу

14:34
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий с целью развития армии и флота и обеспечения их передовой техникой.
"Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", – приводит слова Шойгу РИА Новости.
По его словам, развитие системы связи идет с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Это позволило в десятки раз сократить время доведения целей до комплексов оружия большой дальности "Калибр" и "Кинжал".
Кроме того, МО продолжит наращивать боевые возможности. Так, в 2022 году Южный военный округ получит более трех тысяч единиц вооружений и техники, будут введены в эксплуатацию около 170 объектов. Северный флот получит более 500 единиц вооружения, тем самым береговой потенциал повысится в 1,5 раза, а также увеличится защита и суверенитет России.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что США и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы затянуть российскую спецоперацию на Украине. По его словам, объемы поставок иностранного вооружения демонстрируют их намерения провоцировать Киев воевать "до последнего украинца".
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