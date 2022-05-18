Борисов заявил о применении РФ лазерного оружия в спецоперации на Украине

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Вооруженные силы РФ используют лазерное оружие нового поколения в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире Первого канала.

"Да, первые образцы уже используются", – отметил Борисов, уточнив, что оружие назвали "Задира".

Вице-премьер также отметил, что уже имеющиеся комплексы "Пересвет" могут ослеплять системы противника, в то время как новое и более мощное оружие использует тактику теплового поражения.

Борисов подчеркнул, что подобные лазеры необходимы, чтобы не тратить дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора".

Ранее сообщалось, что на вооружение российской армии начали поступать новейшие комплексы противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Уточнялось, что они совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

