Борисов заявил о применении РФ лазерного оружия в спецоперации на Украине

16:35
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы РФ используют лазерное оружие нового поколения в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире Первого канала.
"Да, первые образцы уже используются", – отметил Борисов, уточнив, что оружие назвали "Задира".
Вице-премьер также отметил, что уже имеющиеся комплексы "Пересвет" могут ослеплять системы противника, в то время как новое и более мощное оружие использует тактику теплового поражения.
Борисов подчеркнул, что подобные лазеры необходимы, чтобы не тратить дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора".
Ранее сообщалось, что на вооружение российской армии начали поступать новейшие комплексы противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Уточнялось, что они совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: