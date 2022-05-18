Комплексы ПВО С-500 начали поступать на вооружение ВС РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Новейшие комплексы противовоздушной обороны С-500 "Прометей" начали поступать на вооружение российской армии, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны", – отмети он в ходе выступления на форуме "Знание".

25 апреля гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что систему ПВО ПРО нового поколения С-500 запустили в серийное производство. Он отметил, что боевые возможности системы превосходят возможности ранее выпущенных зенитно-ракетных комплексов.