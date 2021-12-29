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Безопасность

12:02

Новая зенитная ракетная система успешно прошла госиспытания – СМИ

безопасность

Фото: Минобороны РФ

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания. Первая бригада уже заступила на боевое дежурство, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к военному ведомству источник.

Отмечается, что С-550 – новая мобильная система стратегической ПРО, которая не имеет аналогов.

"Она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров", – рассказал источник.

Это позволяет выстраивать глубокоэшелонированную систему ПВО-ПРО на основе комплексов "Панцирь", ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и С-550.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее Владимир Путин рассказал об успехе тестового запуска гиперзвуковой системы "Циркон". Глава государства напомнил, что ракеты "Циркон" являются новейшей разработкой и способны поражать как наземные, так и морские цели.

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