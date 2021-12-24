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Безопасность

17:29

Путин рассказал об успешном запуске гиперзвуковой системы "Циркон"

власть безопасность

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Владимир Путин рассказал об успехе тестового запуска гиперзвуковой системы "Циркон", передает ТАСС.

"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон" <...>. Испытания проведены успешно, безупречно", – заявил Путин в рамках заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

Глава государства напомнил, что ракеты "Циркон" являются новейшей разработкой и способны поражать как наземные, так и морские цели.

Президент отметил, что успешные испытания гиперзвуковой системы способствуют повышению безопасности России и ее обороноспособности.

Ранее Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что РФ является мировым лидером по новому вооружению. Он добавил, что в настоящий момент сохраняется паритет России и США по ядерному оружию.

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