NI: гиперзвуковые ракеты "Циркон" помогут России разгромить авианосную ударную группу США

Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую еще называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом. Об этом пишет обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.

По словам автора материала, между РФ и США есть принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь.

Он подчеркнул, что Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. Штаты же нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе.

Он добавил, у Москвы нет собственной авианосной ударной группы и она не планирует обзаводиться ей в ближайшие годы, однако, как он считает, в РФ понимают масштаб угрозы, которую представляют АУГ противника.

Несмотря на это, пишет Эпископос, российские эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации этих формирований при крупномасштабной войне с НАТО.

Говоря об этом, он упомянул новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".

Ранее фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил пуск новейшей ракеты, поразив береговую мишень.

Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Прошлый испытательный пуск "Циркона" фрегат "Адмирал Горшков" выполнил 29 ноября. Стрельбу произвели из акватории Белого моря по морской цели, находившейся на удалении более 400 километров.

По словам Владимира Путина, испытания новейшей гиперзвуковой ракеты подходят к завершению, ее поставки в Военно-морской флот РФ начнутся в 2022 году.