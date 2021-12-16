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Безопасность

09:50

Фрегат "Адмирал Горшков" поразил на испытаниях ракетой "Циркон" береговую мишень

безопасность

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные успешно провели новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Пуск новейшей ракеты выполнил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", поразив береговую мишень.

"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", – говорится в сообщении.

Прошлый испытательный пуск "Циркона" фрегат "Адмирал Горшков" выполнил 29 ноября. Стрельбу произвели из акватории Белого моря по морской цели, находившейся на удалении более 400 километров.

По словам Владимира Путина, испытания новейшей гиперзвуковой ракеты подходят к завершению, ее поставки в Военно-морской флот РФ начнутся в 2022 году.

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