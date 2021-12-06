Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Россия и Индия подписали контракт на поставку автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра. Об этом сообщается на сайте группы компаний "Калашников".
"Сегодня, 6 декабря, в Дели в рамках встречи министров обороны России и Индии был подписан контракт на поставку министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203, произведенных в Индии", – говорится в сообщении.
Генеральный директор "Калашникова" Владимир Лепин отметил, что предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited открывает новую страницу в военно-техническом сотрудничестве. Для этого российские и индийские специалисты в течение трех лет оптимизировали технологические параметры проекта.
"Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", – уточнил Лепин.
Ранее сообщалось, что группа компаний "Калашников" приступила к испытаниям опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20 под патрон 5,45 на 39. О других характеристиках данного оружия не сообщалось.
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