В "Калашникове" начались испытания нового пулемета

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Группа компаний "Калашников" приступила к испытаниям опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного конструктора концерна Сергея Уржумцева.

"В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания", – рассказал он.

Как уточняется, пулемет РПЛ-10 разрабатывается под патрон 5,45 на 39. О других характеристиках данного оружия пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО. Автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 миллиметра. Как отмечают специалисты, в нем установлен облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. Также имеются новый целик и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

