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Общество

11:06

Концерн "Калашников" представил ружье "для хипстеров"

общество технологии

Фото: ТАСС/SERGEI ILNITSKY/EPA

Способное синхронизироваться с мобильными устройствами смарт-ружье МР-155 Ultima может заинтересовать хипстеров своим функционалом, рассказал гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов. Об этом сообщает РБК.

По его словам, ружье способно обучить стрельбе владельца, а также его можно оснастить счетчиком выстрелов, функцией видеозаписи и компасом. Задачей такого широкого функционала является стремление привлечь тех, кто не представляет себя без гаджетов, объяснил Тарасов.

"Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z", – заявил он.

Тарасов отметил, что "Калашников" планирует развивать линейку смарт-ружья.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО. Автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 миллиметра. Как отмечают специалисты, в нем установлен облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. Также имеются новый целик и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

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