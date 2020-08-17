Новый автомат АК-19 в калибре НАТО создал "Калашников"

Фото: kalashnikovgroup.ru

"Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.

Также там отметили, что презентация оружия состоится на форуме "Армия-2020". Автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 миллиметра. Специалисты отмечают, что в нем установлен облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. Также имеются новый целик и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Ранее сообщалось, что для сотрудников МВД и Росгвардии в центральном институте точного машиностроения создали новый самозарядный компактный пистолет "Полоз". Оружие предназначено для стрельбы на дальность до 50 метров, а также способно сохранять работоспособность от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Пистолет также представят на форуме "Армия-2020".