Испытания пистолета-пулемета Калашникова завершились

15:11
Фото: kalashnikovgroup.ru
Государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в России завершились, сообщает RT.
"Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-202 для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова", – говорится в сообщении концерна.
За основу нового оружия был принят пистолет-пулемет "Витязь-СН". Специалисты повысили надежность, усовершенствовали эргономику оружия и прилагаемого к нему снаряжения. Также был добавлен прибор для малошумной стрельбы.
Ранее Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35. Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57.
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