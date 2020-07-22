Испытания пистолета-пулемета Калашникова завершились

Фото: kalashnikovgroup.ru

Государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в России завершились, сообщает RT.

"Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-202 для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова", – говорится в сообщении концерна.

За основу нового оружия был принят пистолет-пулемет "Витязь-СН". Специалисты повысили надежность, усовершенствовали эргономику оружия и прилагаемого к нему снаряжения. Также был добавлен прибор для малошумной стрельбы.

Ранее Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35. Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57.