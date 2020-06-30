В США предложили выкупить у Турции системы С-400

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США могут выкупить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, находящиеся на вооружении турецкой армии.

Как пишет газета Defense News, такое предложение содержится в законодательной инициативе, предложенной в Сенате, передает сайт "Комсомольской правды".

Издание отмечает, что это позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству истребителей F-35 Lightning II.

Однако в другом проекте предлагается ввести против Турции санкции. При этом сама газета скептически оценивает вероятность вступления в силу обеих поправок.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

При этом белый дом грозил отменить продажу Турции F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.