В Совфеде назвали троллингом предложение США выкупить С-400 у Турции

13:34
Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV/ЕРА
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал троллингом предложение американского сенатора Джона Тьюна выкупить у Турции российские ЗРК С-400, сообщает ИА "НСН".
По его словам, начинка российской ЗРК для Штатов уже никакого секрета не представляет. Он напомнил, что Владимир Путин предлагал американцам продать С-400.
"Представить себе, что сейчас существуют какие-то секреты в этой системе вооружений, которые невозможно постигнуть другой стране, почти невозможно. Турция – страна НАТО, понятно, что если у нее находится С-400, то и американцы тоже много знают про эту систему. Мне кажется, что подобные заявления – это некий троллинг", – заявил Морозов.
Ранее сообщалось, что США могут выкупить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, находящиеся на вооружении турецкой армии. Такое предложение содержится в законодательной инициативе, предложенной в Сенате.
Издание отмечает, что это позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству истребителей F-35 Lightning II.
Однако в другом проекте предлагается ввести против Турции санкции. При этом сама газета скептически оценивает вероятность вступления в силу обеих поправок.
Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.
При этом Белый дом грозил отменить продажу Турции F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.
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