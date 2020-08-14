Новый компактный самозарядный пистолет создали в России

Фото: rostec.ru

Для сотрудников МВД и Росгвардии в центральном институте точного машиностроения создали новый самозарядный компактный пистолет "Полоз", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Уточняется, что оружие предназначено для стрельбы на дальность до 50 метров, а также способно сохранять работоспособность от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Магазин пистолета вмещает 15 или 18 патронов. Для него применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником.

По словам гендиректора института Альберта Бакова, пистолет Макарова, который использовался оперативниками прежде, не устраивал их по боезапасу и мощности. Новый пистолет меньше и легче стандартного армейского образца и может использоваться как оружие для скрытого ношения.

"Заменить рукоять без замены основных частей позволяет модульная конструкция оружия. Она же дает возможность использовать магазины различной емкости. Пистолет неприхотлив, надежен и удобен", – отметил Бакова.

Широкой общественности пистолет представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Ранее в России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова. За основу нового оружия был принят пистолет-пулемет "Витязь-СН". Специалисты повысили надежность, усовершенствовали эргономику оружия и прилагаемого к нему снаряжения.