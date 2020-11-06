Экс-замминистра транспорта стал контролирующим лицом концерна "Калашников"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников стал руководителем группы компаний "Калашников" и единственным участником ООО "ТХК-Инвест", которое контролирует 75% минус 1 акцию концерна. Об этом сообщает пресс-служба группы.
"В группе компаний "Калашников" сменилось контролирующее лицо – единственным участником ООО "ТКХ-Инвест" стал Алан Валерьевич Лушников. ООО "ТКХ-Инвест" контролирует 75% минус 1 акция АО "Концерн "Калашников". Государственная корпорация "Ростех" владеет блокирующим пакетом акций АО "Концерн "Калашников" 25% плюс 1 акция", – приводит ТАСС сообщение компании.
Отмечается, что Лушников имеет значительный опыт управления. В 2012–2018 годах он курировал вопросы промышленной политики, регуляторики транспортной отрасли. В 2017–2018-х Лушников руководил проектом реформирования железнодорожного рынка.
Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО. Автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 миллиметра. Как отмечают специалисты, в нем установлен облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. Также имеются новый целик и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
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