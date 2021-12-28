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Израиль совершил воздушную атаку на Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим, сообщил ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Атака ракетами произошла в 04:21 по московскому времени со стороны Средиземного моря. Израильские силы в качестве цели выбрали площадку в торговом порту Латакии, послу удара она загорелась. Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить рассказал об уничтожении ракет со стороны Израиля за счет сил ПВО Сирии.

По словам специалиста, шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля нарушили границу Сирии и нанесли авиаудар восемью ракетами по объектам сирийских правительственных сил.

