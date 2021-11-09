Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

09 ноября, 22:21

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении шести израильских ракет в Сирии

за рубежом

Фото: министерство обороны РФ

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить рассказал об уничтожении ракет со стороны Израиля за счет сил ПВО Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля нарушили границу Сирии и нанесли авиаудар восемью ракетами по объектам сирийских правительственных сил.

"Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С" уничтожено шесть ракет", – заявил Кулить.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике отметил, что в результате авиаударов были ранены двое сирийских военных, также отмечен незначительный материальный ущерб.

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс накануне, 8 ноября.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать