В Минобороны РФ рассказали об уничтожении шести израильских ракет в Сирии

Фото: министерство обороны РФ

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить рассказал об уничтожении ракет со стороны Израиля за счет сил ПВО Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля нарушили границу Сирии и нанесли авиаудар восемью ракетами по объектам сирийских правительственных сил.

"Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С" уничтожено шесть ракет", – заявил Кулить.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике отметил, что в результате авиаударов были ранены двое сирийских военных, также отмечен незначительный материальный ущерб.

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс накануне, 8 ноября.