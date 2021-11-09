Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером призвал Запад не игнорировать проблему возвращения беженцев в Сирию, сообщает РИА Новости.
"Это (резолюция Совбеза ООН. – Прим. ред.) касается необходимости для Запада прекратить саботировать требования о создании условий для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику", – заявил глава МИД.
По словам Лаврова, Запад лишь собирает средства для содержания этих беженцев в государствах, куда они ушли в первые годы конфликта, однако он не хочет ничего делать для восстановления простой инфраструктуры для их возвращения.
"Запад, к сожалению, собирает деньги только для того, чтобы держать этих беженцев в странах, куда они ушли в первые годы конфликта, прежде всего Ливан, Иорданию и Турцию, и не хочет ничего делать, чтобы восстановить элементарную инфраструктуру для возвращения беженцев", – отметил министр.
Также он призвал Запад отменить односторонние, незаконные санкции против Сирии в условиях эпидемии ковида.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность и в связи с ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что власти внимательно следят за напряженной ситуацией с мигрантами.
Сообщалось, что несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны.
Политолог прокомментировал события на польско-белорусской границе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: