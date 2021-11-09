Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером призвал Запад не игнорировать проблему возвращения беженцев в Сирию, сообщает РИА Новости.

"Это (резолюция Совбеза ООН. – Прим. ред.) касается необходимости для Запада прекратить саботировать требования о создании условий для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику", – заявил глава МИД.

По словам Лаврова, Запад лишь собирает средства для содержания этих беженцев в государствах, куда они ушли в первые годы конфликта, однако он не хочет ничего делать для восстановления простой инфраструктуры для их возвращения.

"Запад, к сожалению, собирает деньги только для того, чтобы держать этих беженцев в странах, куда они ушли в первые годы конфликта, прежде всего Ливан, Иорданию и Турцию, и не хочет ничего делать, чтобы восстановить элементарную инфраструктуру для возвращения беженцев", – отметил министр.

Также он призвал Запад отменить односторонние, незаконные санкции против Сирии в условиях эпидемии ковида.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность и в связи с ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что власти внимательно следят за напряженной ситуацией с мигрантами.

Сообщалось, что несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны.

